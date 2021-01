Crisi di Governo: Giuseppe Conte sale al Quirinale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sembra che i vertici di Governo e nella fattispecie il presidente del Consiglio Giuseppe Conte stia tentato il “tutto per tutto” per sfatare una Crisi di Governo sempre più concreta e che ora dopo ora sembra divenire sempre più una realtà in Italia, nel pieno dell’emergenza sanitaria. È attesa alle 17:30 la conferenza stampa di Matteo Renzi che avrebbe già anticipare di voler annunciare le dimissioni delle ministre Bonetti e Bellanova mentre, in questi istanti, viene data notizia di un incontro definito “interlocutorio” tra Giuseppe Conte e Sergio Mattarella. Giuseppe Conte al Quirinale per un incontro con Mattarella Si cerca di evitare quello che, per certi versi, sembra essere inevitabile alla luce delle ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sembra che i vertici die nella fattispecie il presidente del Consigliostia tentato il “tutto per tutto” per sfatare unadisempre più concreta e che ora dopo ora sembra divenire sempre più una realtà in Italia, nel pieno dell’emergenza sanitaria. È attesa alle 17:30 la conferenza stampa di Matteo Renzi che avrebbe già anticipare di voler annunciare le dimissioni delle ministre Bonetti e Bellanova mentre, in questi istanti, viene data notizia di un incontro definito “interlocutorio” trae Sergio Mattarella.alper un incontro con Mattarella Si cerca di evitare quello che, per certi versi, sembra essere inevitabile alla luce delle ...

fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - ChicoCayetano : RT @mrctrdsh: Crisi, cosa succederà? Probabile il Conte Tris senza IV (50%). Possibile Conte Ter con Iv rafforzata - Esteri o Difesa (30%)… - Ettore572 : RT @MinistroEconom1: Finalmente dopo un infinito tira e molla oggi sapremo qualcosa di definitivo sulla crisi di governo. Renzi ha convocat… -