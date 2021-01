Crisi di governo: forse si apre uno spiraglio (o Renzi ha solo capito che non conviene a nessuno) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo, la soluzione alla Crisi, ormai data per scontata, sembra a un tratto più vicina, grazie al lavoro dei pontieri che si stanno spendendo per uscire dal ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di, la soluzione alla, ormai data per scontata, sembra a un tratto più vicina, grazie al lavoro dei pontieri che si stanno spendendo per uscire dal ...

fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - mimmo_2015 : RT @queenphoenixit: Certo che godere perché il governo cade in un momento di crisi totale è proprio da intelligentoni. - albertoinfelise : RT @laramps: @SimoneAlliva Con una crisi di governo ventilata (da mesi) e annunciata (per il pomeriggio) è normale prassi. Leggo che c’è ch… -