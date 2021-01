Crisi di governo, Feltri: «Renzi finge sempre di fare il duro, poi cala le braghe» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il consiglio dei ministri ha approvato nella notte il Recovery Plan. Astenute Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, esponenti di Italia Viva, in disaccordo sul Mes. Una posizione la loro che era stata, tra l’altro, già annunciata da Matteo Renzi, che ieri è stato ospite al programma “Cartabianca”. Il premier Conte però non si è fatto intimorire e ha replicato severo: “Il Mes non è compreso nel next generation, non è questa la sede per discutere il punto”. Mentre avveniva tutto ciò il direttore di “Libero Quotidiano” Vittorio Feltri, in collegamento col programma di Rete 4 “Fuori dal Coro”, esprimeva la sua opinione sulla Crisi di governo. leggi anche l’articolo —> “Ristori 5 a rischio con la Crisi di governo”, l’allarme di Gualteri: la Bellanova smentisce Vittorio ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il consiglio dei ministri ha approvato nella notte il Recovery Plan. Astenute Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, esponenti di Italia Viva, in disaccordo sul Mes. Una posizione la loro che era stata, tra l’altro, già annunciata da Matteo, che ieri è stato ospite al programma “Cartabianca”. Il premier Conte però non si è fatto intimorire e ha replicato severo: “Il Mes non è compreso nel next generation, non è questa la sede per discutere il punto”. Mentre avveniva tutto ciò il direttore di “Libero Quotidiano” Vittorio, in collegamento col programma di Rete 4 “Fuori dal Coro”, esprimeva la sua opinione sulladi. leggi anche l’articolo —> “Ristori 5 a rischio con ladi”, l’allarme di Gualteri: la Bellanova smentisce Vittorio ...

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - fattoquotidiano : SU TUTTI I SOCIAL MATTEO FA FLOP A ogni post che faceva preludere alla crisi del governo Conte, 9 commenti su 10 er… - gianny0162 : Mi ha fatto schifo da sempre . - ADM_assdemxmi : RT @repubblica: Prodi: 'Renzi come Bertinotti, vuole solo rompere' -