Crisi di governo, è il giorno della verità. Le mosse di Conte e il ruolo di Mattarella. Lettera aperta di Grillo: “Un patto fra tutti i partiti” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Crisi del governo Conte II è arrivata a un punto decisivo: nell’arco delle prossime ore l’esecutivo potrebbe venir meno con la nascita di una nuova compagine. La sfida portata da Italia Viva di Matteo Renzi è giunta al culmine. Ma il premier non ha alcuna intenzione di cedere a tutti i costi e in suo soccorso arriva il fondatore del Movimento Cinque Stelle. Ora gli scenari sono multipli. E sarà determinante la volontà del Colle, da settimane all’opera per risparmiare all’Italia una traumatica deflagrazione della maggioranza di governo. Mattarella e l’interesse del Paese Il Capo dello Stato sperava qualcosa di diverso. La messa in sicurezza del Recovery plan non solo in Consiglio dei ministri ma anche al riparo da “imboscate” in Parlamento. Il Recovery Plan è stato ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 13 gennaio 2021) LadelII è arrivata a un punto decisivo: nell’arco delle prossime ore l’esecutivo potrebbe venir meno con la nascita di una nuova compagine. La sfida portata da Italia Viva di Matteo Renzi è giunta al culmine. Ma il premier non ha alcuna intenzione di cedere ai costi e in suo soccorso arriva il fondatore del Movimento Cinque Stelle. Ora gli scenari sono multipli. E sarà determinante la volontà del Colle, da settimane all’opera per risparmiare all’Italia una traumatica deflagrazionemaggioranza die l’interesse del Paese Il Capo dello Stato sperava qualcosa di diverso. La messa in sicurezza del Recovery plan non solo in Consiglio dei ministri ma anche al riparo da “imboscate” in Parlamento. Il Recovery Plan è stato ...

fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - michelestimola : RT @AngiKappa: Non solo #COVID19 e crisi di governo.Nella #Calabria delle potenti ‘drine vibonesi si celebra il maxiprocesso su inchiesta D… - Gaetanomast : RT @lorepregliasco: Antica regola: più si allungano i tempi, meno la crisi di governo diventa probabile -