Crisi di Governo, cosa succederà? Tutti gli scenari possibili (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva Elena Bonetti e Teresa Bellanova e del sottosegretario Ivan Scalfarotto, si apre ufficialmente la Crisi di Governo che porta a scenari differenti. Ecco quali Crisi di Governo, i sette scenari possibili Nell’ipotesi numero 1, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rassegna le dimissioni affidando la risoluzione della Crisi al presidente della Repubblica. Conte potrebbe comunque avere un terzo incarico. Secondo scenario: il premier non si dimette e diventerebbe reggente ad interim dei dicasteri lasciati da Bellanova (Agricoltura) e Bonetti (Famiglia). In questo caso verrebbe rimandata la caduta del Governo. Un’ipotesi rischiosa, in quanto basterebbe una mozione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo le dimissioni delle ministre di Italia Viva Elena Bonetti e Teresa Bellanova e del sottosegretario Ivan Scalfarotto, si apre ufficialmente ladiche porta adifferenti. Ecco qualidi, i setteNell’ipotesi numero 1, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rassegna le dimissioni affidando la risoluzione dellaal presidente della Repubblica. Conte potrebbe comunque avere un terzo incarico. Secondoo: il premier non si dimette e diventerebbe reggente ad interim dei dicasteri lasciati da Bellanova (Agricoltura) e Bonetti (Famiglia). In questo caso verrebbe rimandata la caduta del. Un’ipotesi rischiosa, in quanto basterebbe una mozione ...

