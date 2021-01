Crisi di Governo, cosa succede oggi, 13 gennaio 2021: agenda, scenari e ultime notizie (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Crisi di Governo: cosa succede oggi, 13 gennaio 2021 Crisi di Governo o no? cosa succede? oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, capiremo se l’estenuante Crisi politica innescata ormai un mese fa dall’attacco di Matteo Renzi al premier Conte sfocerà in una formale Crisi di Governo o meno. Il leader di Italia viva ieri ha assicurato che nel pomeriggio annuncerà una volta per tutte se le sue due ministre (Bellanova e Bonetti) si dimetteranno. La conferenza stampa di Renzi, delle ministre e del sottosegretario Ivan Scalfarotto andrà in scena alle ore 17,30. LE ultime notizie DI ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021)di, 13dio no?, mercoledì 13, capiremo se l’estenuantepolitica innescata ormai un mese fa dall’attacco di Matteo Renzi al premier Conte sfocerà in una formaledio meno. Il leader di Italia viva ieri ha assicurato che nel pomeriggio annuncerà una volta per tutte se le sue due ministre (Bellanova e Bonetti) si dimetteranno. La conferenza stampa di Renzi, delle ministre e del sottosegretario Ivan Scalfarotto andrà in scena alle ore 17,30. LEDI ...

