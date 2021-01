Crisi di governo, cosa succede adesso? Tutte le ipotesi, dal voto (prima di agosto) al rimpasto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L?ora x sono le 17.30 di oggi. Dopo settimane di scontri più o meno alla luce del sole, il leader di Italia Viva Matteo Renzi - salvo clamorosi passi indietro - ritirerà la sua... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L?ora x sono le 17.30 di oggi. Dopo settimane di scontri più o meno alla luce del sole, il leader di Italia Viva Matteo Renzi - salvo clamorosi passi indietro - ritirerà la sua...

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - borghi_claudio : Ma quanti di quelli che dicono sempre andiamonellepiazzehhh siamomilionihhh hanno fatto UN tweet contro il governo… - ScarlettKKH : RT @lucatelese: La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai mai più i… - dererumlumina : Renzi non ha studiato storia, eppure gli bastava anche chiedere per capire che chi apre una crisi di Governo pensan… -