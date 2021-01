Crisi di Governo: cosa è, come funziona e soluzioni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Visto il duro scontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in Italia si è tornati a parlare di Crisi di Governo. Ma di cosa si tratta? cosa vuol dire? cosa è la Crisi di Governo? L’espressione indica la situazione nella quale un Governo presenta le proprie dimissioni a causa della rottura del rapporto di fiducia con il Parlamento. Esistono due tipi di Crisi di Governo: quella parlamentare e quella extraparlamentare Crisi parlamentare Le Crisi parlamentari nascono da una votazione contraria sulla questione di fiducia o sul voto di fiducia, o favorevole ad una mozione di sfiducia. Crisi extraparlamentari Le ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Visto il duro scontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in Italia si è tornati a parlare didi. Ma disi tratta?vuol dire?è ladi? L’espressione indica la situazione nella quale unpresenta le proprie dimissioni a causa della rottura del rapporto di fiducia con il Parlamento. Esistono due tipi didi: quella parlamentare e quella extraparlamentareparlamentare Leparlamentari nascono da una votazione contraria sulla questione di fiducia o sul voto di fiducia, o favorevole ad una mozione di sfiducia.extraparlamentari Le ...

