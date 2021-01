Crisi di governo, Conte: «Lavoro a patto di legislatura con tutte le forze di maggioranza. Non cercherò voti qua e là». E Renzi fa slittare le dimissioni delle sue ministre (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In attesa del Consiglio dei ministri previsto per questa sera, Giuseppe Conte è salito oggi pomeriggio al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo fonti di maggioranza, l’incontro ha avuto un carattere interlocutorio. Il presidente Mattarella avrebbe ribadito al premier la necessità di uscire velocemente da questa condizione di incertezza, a fronte dell’allarmante situazione causata dalla pandemia. E proprio lo stato della coalizione è stato uno dei temi principali affrontati tra il premier e il presidente della Repubblica, ha chiarito Conte appena uscito dal Quirinale. Sulla possibilità di una Crisi di governo Conte non si è sbilanciato: «Spero non ci sarà. Una Crisi ora – ha aggiunto – non sarebbe capita dal Paese. Stiamo lavorando a un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In attesa del Consiglio dei ministri previsto per questa sera, Giuseppeè salito oggi pomeriggio al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo fonti di, l’incontro ha avuto un carattere interlocutorio. Il presidente Mattarella avrebbe ribadito al premier la necessità di uscire velocemente da questa condizione di incertezza, a fronte dell’allarmante situazione causata dalla pandemia. E proprio lo stato della coalizione è stato uno dei temi principali affrontati tra il premier e il presidente della Repubblica, ha chiaritoappena uscito dal Quirinale. Sulla possibilità di unadinon si è sbilanciato: «Spero non ci sarà. Unaora – ha aggiunto – non sarebbe capita dal Paese. Stiamo lavorando a un ...

