Crisi di Governo, Conte da Mattarella: "Pronto a un patto di legislatura". Ma Renzi ha deciso: si dimettono le ministre e Scalfarotto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto si dimettono. Lo ha annunciato Matteo Renzi in conferenza stampa nel pomeriggio del 13 gennaio. "Ci vuole coraggio a dimettersi – dice Renzi -. Bisogna parlare il linguaggio della verità. Viviamo la Crisi pandemica e davanti a questa Crisi il senso di responsabilità consiste nel cercare di risolvere i problemi e non nel nasconderli." "La democrazia non è un reality show" "La nostra responsabilità è di dare risposte", ha detto ancora Matteo Renzi. "La Crisi politica non l'ha aperta Italia Viva, è aperta da mesi. Noi abbiamo detto 'risolviamo i problemi'. Farlo con un post è populismo". "Noi pensiamo che si debbano affrontare i tre punti cardine: abbiamo fatto nascere questo Governo ...

