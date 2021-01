Crisi di governo. All’ultimo minuto, Conte vedrà Renzi e leader coalizione? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – Viene in mente la vecchia serie televisiva “All’ultimo minuto”, quando la tragedia in atto che teneva inchiodati milioni di spettatori trovava una soluzione, felice, quando tutto sembrava perso. Oggi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha convocato i media alle 17.30 per dire se andrà o meno all’opposizione insieme a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Leggi su dire (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – Viene in mente la vecchia serie televisiva “All’ultimo minuto”, quando la tragedia in atto che teneva inchiodati milioni di spettatori trovava una soluzione, felice, quando tutto sembrava perso. Oggi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha convocato i media alle 17.30 per dire se andrà o meno all’opposizione insieme a Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - Elisa_Conti_ : RT @sruotolo1: #crisidigoverno Ma perché aprire la crisi di governo in un momento così drammatico per il Paese? Bisogna, fino all’ultimo, e… - AngiKappa : Non solo #COVID19 e crisi di governo.Nella #Calabria delle potenti ‘drine vibonesi si celebra il maxiprocesso su in… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi di governo, è il giorno della resa dei conti: cosa succede oggi IL GIORNO Crisi di governo in Estonia, si dimette il premier Ratas

«Come capo del governo, non ritengo inoltre che ministri o partiti politici abbiano tentato di influenzare le decisioni prese dall’Esecutivo in una direzione illecita». Le dimissioni del premier ...

Crisi governo: Grillo spiana strada a "patto tra partiti"

Mentre sono ore cruciali per il Governo Conte, sulla scena politica italiana irrompe Beppe Grillo, fondatore del Movimento Cinque Stelle, che propone un patto tra partiti. In un post su Facebook Grill ...

