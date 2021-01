Crescenzio Sepe positivo al Covid 19: l’Arcivescovo è in isolamento (Di mercoledì 13 gennaio 2021) l’Arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe positivo al Covid 19: il Cardinale (asintomatico) sta osservando un periodo di isolamento. Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, è risultato positivo al Covid 19. A darne notizia è la Curia di Napoli, che in una nota afferma che il porporato “sta osservando un periodo di isolamento come prescritto”. Sepe (77 Leggi su 2anews (Di mercoledì 13 gennaio 2021)di Napolial19: il Cardinale (asintomatico) sta osservando un periodo di, Arcivescovo di Napoli, è risultatoal19. A darne notizia è la Curia di Napoli, che in una nota afferma che il porporato “sta osservando un periodo dicome prescritto”.(77

TgLa7 : Il cardinale Crescenzio #Sepe, arcivescovo di Napoli, e' risultato #positivo al tampone per l'accertamento del #covid. - hashtag24news1 : Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, è risultato positivo al tampone per l'accertamento del covid.… - zazoomblog : Crescenzio Sepe positivo al Covid le condizioni del cardinale - #Crescenzio #positivo #Covid - benny_bove : RT @TgLa7: Il cardinale Crescenzio #Sepe, arcivescovo di Napoli, e' risultato #positivo al tampone per l'accertamento del #covid. - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: Tutta la mia vicinanza al cardinale Crescenzio #Sepe, risultato positivo al #Covid. È un uomo forte, sono certo ne usci… -

Ultime Notizie dalla rete : Crescenzio Sepe Il cardinale Crescenzio Sepe positivo al Coronavirus Fanpage.it Crescenzio Sepe positivo al Covid 19: l’Arcivescovo è in isolamento

L’Arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe positivo al Covid 19: il Cardinale (asintomatico) sta osservando un periodo di isolamento. Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, è ris ...

Napoli, il cardinale Sepe positivo al Covid. La Curia: “È in isolamento, non ha sintomi”

L'arcivescovo sta osservando un periodo di isolamento e le sue condizioni di salute non destano preoccupazione: per ora non ha tosse né febbre ...

L’Arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe positivo al Covid 19: il Cardinale (asintomatico) sta osservando un periodo di isolamento. Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, è ris ...L'arcivescovo sta osservando un periodo di isolamento e le sue condizioni di salute non destano preoccupazione: per ora non ha tosse né febbre ...