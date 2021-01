Cozzi (Empoli): “L’obiettivo era confrontarci con quelli bravi, non ci siamo snaturati” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nel post partita di Napoli-Empoli, ai microfoni di Rai Sport il vice allenatore dell’Empoli, Cozzi. “L’obiettivo della partita era di confrontarci con quelli bravi e far fare ai nostri ragazzi un’esperienza su cui crescere molto. Si sono confrontati con una delle migliori squadre della Serie A, non ci siamo snaturati, ci siamo riconosciuti, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Dispiace per il risultato negativo ma la prestazione è sicuramente positiva”. Qual è il segreto dell’Empoli? “Il segreto è che negli anni si è consolidata e cresciuta una società organizzata, che punta molto sui giovani, con le strutture adeguate. Una realtà che riesce ad ottenere risultati perché ha investito ed è cresciuta ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nel post partita di Napoli-, ai microfoni di Rai Sport il vice allenatore dell’. “della partita era dicone far fare ai nostri ragazzi un’esperienza su cui crescere molto. Si sono confrontati con una delle migliori squadre della Serie A, non ci, ciriconosciuti, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Dispiace per il risultato negativo ma la prestazione è sicuramente positiva”. Qual è il segreto dell’? “Il segreto è che negli anni si è consolidata e cresciuta una società organizzata, che punta molto sui giovani, con le strutture adeguate. Una realtà che riesce ad ottenere risultati perché ha investito ed è cresciuta ...

