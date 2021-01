Covid Usa, record di quasi 4.500 morti in 24 ore (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) - Sono quasi 4.500 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti a causa di complicanze legate al coronavirus. Lo ha reso noto la Johns Hopkins University. E' la prima volta che negli Usa si registrano più di quattromila decessi in un giorno per il coronavirus raggiungendo i 4.470. Sono invece 235mila i nuovi casi confermati dalla Johns Hopkins negli Stati Uniti, dove circa 131mila persone sono ricoverate per Covid-19. Si tratta del Paese più colpito dalla pandemia al mondo con 22.838.110 casi totali e 380.670 morti. Intanto ha rassegnato le sue dimissioni Moncef Slaoui, il consigliere scientifico responsabile della campagna di vaccinazione negli Stati Uniti Warp Speed dominato da Donald Trump. Lo riporta la Cnbc, spiegando che il team del presidente eletto Joe Biden non ha chiesto a Slaoui di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) - Sono4.500 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti a causa di complicanze legate al coronavirus. Lo ha reso noto la Johns Hopkins University. E' la prima volta che negli Usa si registrano più di quattromila decessi in un giorno per il coronavirus raggiungendo i 4.470. Sono invece 235mila i nuovi casi confermati dalla Johns Hopkins negli Stati Uniti, dove circa 131mila persone sono ricoverate per-19. Si tratta del Paese più colpito dalla pandemia al mondo con 22.838.110 casi totali e 380.670. Intanto ha rassegnato le sue dimissioni Moncef Slaoui, il consigliere scientifico responsabile della campagna di vaccinazione negli Stati Uniti Warp Speed dominato da Donald Trump. Lo riporta la Cnbc, spiegando che il team del presidente eletto Joe Biden non ha chiesto a Slaoui di ...

