Covid, una vittima al 'San Pio' e cinque nuovi ricoveri (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora un decesso per Covid all'ospedale 'San Pio' di Benevento. La vittima, della provincia di Benevento, era ricoverata in terapia intensiva. Sale a 49 il numero dei pazienti Covid nel nosocomio sannita, con cinque nuovi ricoveri e un dimesso nelle ultime 24 ore. Quattro le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva, undici in sub intensiva pneumologica, sette in malattie infettive, in medicina interna 17 degenti, otto in medicina d'urgenza area Covid e due in isolamento nell'area dedicata del Pronto Soccorso del Rummo. Dei 49 pazienti ricoverati, 38 sono sanniti e 11 residenti fuori provincia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

