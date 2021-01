Covid, superati gli 80mila morti: Italia prima tra i Paesi occidentali per tasso di mortalità (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’Italia ha superato la soglia di 80mila morti per Covid da inizio pandemia: un bilancio tristissimo in un momento in cui la curva epidemiologica non dà cenni di rallentamento. Una strage senza precedenti recenti per una singola malattia infettiva: l’influenza, tante volte citata a sproposito per un possibile paragone con il Coronavirus, fa registrare nelle annate particolarmente nefaste 6-7.000 vittime. Il Covid in Italia si era già preso 35mila vite nella prima ondata, e dopo la tregua estiva ha ricominciato a uccidere, superando già dopo 2 mesi il drammatico bilancio di maggio, con oltre 45mila morti registrati nella fase attuale. Ma impressionante è soprattutto il confronto con il resto del mondo, qualsiasi parametro si ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’ha superato la soglia diperda inizio pandemia: un bilancio tristissimo in un momento in cui la curva epidemiologica non dà cenni di rallentamento. Una strage senza precedenti recenti per una singola malattia infettiva: l’influenza, tante volte citata a sproposito per un possibile paragone con il Coronavirus, fa registrare nelle annate particolarmente nefaste 6-7.000 vittime. Ilinsi era già preso 35mila vite nellaondata, e dopo la tregua estiva ha ricominciato a uccidere, superando già dopo 2 mesi il drammatico bilancio di maggio, con oltre 45milaregistrati nella fase attuale. Ma impressionante è soprattutto il confronto con il resto del mondo, qualsiasi parametro si ...

sole24ore : Prosecco da record nell’anno del Covid: superati i 500 milioni di bottiglie - QPeriscopica : RT @valconte: Oggi superati 80 mila morti Covid in Italia, di cui 44 mila nella seconda ondata (55%). E c’è chi fa saltare il governo. #d… - valconte : Oggi superati 80 mila morti Covid in Italia, di cui 44 mila nella seconda ondata (55%). E c’è chi fa saltare il go… - lapapera50 : - infoitsalute : Covid, in Italia superati gli 80mila morti dall'inizio della pandemia -