Covid: superata quota 80mila morti in Italia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Aumenta anche oggi il numero dei contagiati: sono 15.774; ieri i positivi erano stati 14.242. Il triste primato del bollettino odierno è il numero dei morti che pure oggi rispetto a ieri sono meno: ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Aumenta anche oggi il numero dei contagiati: sono 15.774; ieri i positivi erano stati 14.242. Il triste primato del bollettino odierno è il numero deiche pure oggi rispetto a ieri sono meno: ...

TgLa7 : #Covid: superata quota 80mila morti in Italia - discoradioIT : #Covid_19, i dati del ministero: in #Italia 15.774 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, oltre 175mila i #tamponi effe… - paolacars : Superata la soglia delle 80 mila vittime da febbraio. Scende il tasso di positività: 9% #bollettino #Covid_19 - maurosalza : Superata la quota di 80.000 morti per #COVID in Italia... #crisigoverno - ansa_lazio : Covid: Lazio, 1600 casi, superata quota 100mila guariti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid superata Covid, allarme terapie intensive: in nove regioni superata soglia critica del 30%. Ecco quali sono: dalle Marche al Piemonte Il Messaggero Covid, numeri sempre preoccupanti

In Slovenia resta alta la quota dei positivi anche nella giornata di ieri. Complessivamente sono stati accertati 2092 casi a fronte di quasi 12 mila tamponi molecolari e test antigenici processati. Va ...

Coronavirus, superati gli 80mila morti da inizio pandemia

Coronavirus, superati gli 80mila morti da inizio pandemia. Ministero della Salute - Oggi 15mila 774 casi e 507 decessi - Tasso di positività e terapie intensive in calo ...

In Slovenia resta alta la quota dei positivi anche nella giornata di ieri. Complessivamente sono stati accertati 2092 casi a fronte di quasi 12 mila tamponi molecolari e test antigenici processati. Va ...Coronavirus, superati gli 80mila morti da inizio pandemia. Ministero della Salute - Oggi 15mila 774 casi e 507 decessi - Tasso di positività e terapie intensive in calo ...