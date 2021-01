Covid, Speranza: 'L'epidemia è ancora lunga, stato emergenza da prorogare' | Terapie intensive oltre soglia 30% (Di mercoledì 13 gennaio 2021) 'Nel corso del 202, ho informato il Parlamento sull'andamento della pandemia e sulle misure per contrastare un virus che ha stravolto le nostre vite'. Nella sua informativa alla Camera il ministro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 gennaio 2021) 'Nel corso del 202, ho informato il Parlamento sull'andamento della pandemia e sulle misure per contrastare un virus che ha stravolto le nostre vite'. Nella sua informativa alla Camera il ministro ...

Agenzia_Ansa : Lo stato d'emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 30 aprile. Lo si apprende da fonti di governo a… - Agenzia_Ansa : #Emergenza #pandemia, si punta a prorogare lo stato di emergenza fino al 30 aprile. Il #Cdm sul #Covid è previsto q… - Corriere : Speranza: «Covid ha giorni contati ma non abbiamo ancora vinto» - Ric72Riccardo : RT @Storace: Il prof. #Ricciardi teme per la poltrona di #Speranza (e per la sua) - FulviaFrongia : RT @LaVeritaWeb: Un progetto anti influenza adeguato avrebbe evitato migliaia di morti. Il ministro disse che contro il Covid non serviva.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza Speranza: 'Epidemia ancora in espansione. Serve unità, no alle polemiche politiche' Agenzia ANSA CRISI GOVERNO IN DIRETTA/ Renzi-Conte, spiraglio accordo? Salvini “5 punti insieme…”

Diretta crisi di Governo, oggi cosa succede: Renzi vs Conte, Italia Viva verso addio ma Pd-M5s tentano trattative ad oltranza. Proposte di Grillo e Salvini ...

Covid, Monti (Lega): “Superata quota 100 mila, Lombardia prima regione per totale vaccini erogati”

VARESE – “Regione Lombardia ha superato la quota di 100.000 iniezioni e viaggia ad un ritmo costante di 20.000 inoculazioni al giorno. Senza nuovi arrivi di dosi dal Governo, domenica la ...

Diretta crisi di Governo, oggi cosa succede: Renzi vs Conte, Italia Viva verso addio ma Pd-M5s tentano trattative ad oltranza. Proposte di Grillo e Salvini ...VARESE – “Regione Lombardia ha superato la quota di 100.000 iniezioni e viaggia ad un ritmo costante di 20.000 inoculazioni al giorno. Senza nuovi arrivi di dosi dal Governo, domenica la ...