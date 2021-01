Covid, ristoratori sfidano il governo: migliaia di adesioni a “IoApro” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La protesta dei ristoratori contro le misure restrittive imposte dal Dpcm si accende con l’iniziativa “IoApro”: il 15 gennaio migliaia di locali resteranno aperti nonostante i divieti. Venerdì 15 gennaio prenderà il via l’iniziativa del mondo della ristorazione denominata “IoApro”. La protesta ha viaggiato rapidamente sui social: in poco tempo oltre 50mila esercenti di tutta Italia hanno dato la loro adesione alla mobilitazione contro le restrizioni imposte dal governo durante l’emergenza sanitaria generata dal coronavirus. La protesta, partita dalla Sardegna, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sul momento di difficoltà che stanno attraversando ristoranti, bar e pub, costretti a chiudere alle 18. Le misure adottate in questi mesi con i vari Dpcm hanno messo in ginocchio numerose ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La protesta deicontro le misure restrittive imposte dal Dpcm si accende con l’iniziativa “”: il 15 gennaiodi locali resteranno aperti nonostante i divieti. Venerdì 15 gennaio prenderà il via l’iniziativa del mondo della ristorazione denominata “”. La protesta ha viaggiato rapidamente sui social: in poco tempo oltre 50mila esercenti di tutta Italia hanno dato la loro adesione alla mobilitazione contro le restrizioni imposte daldurante l’emergenza sanitaria generata dal coronavirus. La protesta, partita dalla Sardegna, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sul momento di difficoltà che stanno attraversando ristoranti, bar e pub, costretti a chiudere alle 18. Le misure adottate in questi mesi con i vari Dpcm hanno messo in ginocchio numerose ...

CREMONA (13 gennaio 2021) - «Da venerdì riapriremo i nostri locali. Perché lavorare è un diritto e senza lavoro non possiamo sopravvivere»: una frangia di baristi e ristoratori si dice pronta ad alzar ...

Covid, restrizioni: ristoratori e baristi riaprono per protesta. Ecco come

In 50mila tra ristoratori e baristi riapriranno a partire dal 15 gennaio in segno di protesta contro le restrizioni anti-Covid introdotte dai dpcm del governo ...

In 50mila tra ristoratori e baristi riapriranno a partire dal 15 gennaio in segno di protesta contro le restrizioni anti-Covid introdotte dai dpcm del governo ...