Covid | qual è la situazione in Italia nella giornata di domani | 14 gennaio

Covid, la situazione in Italia nella giornata di giovedì 14 gennaio 2021. Cosa c'è da sapere e quali sono le regole da rispettare. Covid, 14 gennaio: la situazioni in Italia nella giornata di domani, giovedì 14 gennaio 2021, rimane ancora attiva in Italia la suddivisione per fasce di colore, a seconda dell'indice Rt relativo al monitoraggio dell'andamento dell'epidemia. Ecco cosa c'è da sapere e quali sono le indicazioni da seguire. Covid, la situazione in Italia giovedì 14 gennaio Nell'attesa che venga divulgato il prossimo Dpcm

Ultime Notizie dalla rete : Covid qual Covid: una App ti dice quanto rischi di ammalarti La Repubblica Covid, nuova stretta sull'Italia: da domenica 9 regioni in arancione e tre rosse. La nuova mappa

Mezza Italia potrebbe finire da domenica prossima due liste alte di restrizioni: sono 9 le regioni e province autonome a rischiare l'arancione e tre addirittura il rosso. Quest'ultimo ...

Bandi Covid, nel 2020 per le attività di Varese sono arrivati due milioni di euro

Confcommercio provincia di Varese, per voce dei presidenti delle cinque Ascom territoriali (Giorgio Angelucci, Varese; Rudy Collini, Busto Arsizio; Renato Chiodi, Gallarate; Andrea Busnelli, Saronno; ...

