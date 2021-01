Covid: Putin annuncia la vaccinazione di massa in Russia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) MOSCA, 13 GEN - "Dobbiamo passare da una vaccinazione su larga scala ad una vaccinazione di massa". Lo ha detto Vladimir Putin in una riunione con il governo, notando come l'industria abbia superato i ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 13 gennaio 2021) MOSCA, 13 GEN - "Dobbiamo passare da unasu larga scala ad unadi". Lo ha detto Vladimirin una riunione con il governo, notando come l'industria abbia superato i ...

