Covid, ottantenne in ospedale scrive il diario della sua malattia: lo aiuta la psicologa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nelle degenze Covid e nella Terapia Intensiva del San Donato un sostegno psicologico ai pazienti e ai loro familiari. Uscirà. Lui è sicuro. Sconfiggerà il Covid e quando sarà fuori, avrà una storia ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nelle degenzee nella Terapia Intensiva del San Donato un sostegno psicologico ai pazienti e ai loro familiari. Uscirà. Lui è sicuro. Sconfiggerà ile quando sarà fuori, avrà una storia ...

welfera : RT @LorenaLVilla: La mia vicina di casa ottantenne non apre più le finestre della sua villetta, è convinta che il Covid possa entrare da lì. - Euristic3000 : RT @LorenaLVilla: La mia vicina di casa ottantenne non apre più le finestre della sua villetta, è convinta che il Covid possa entrare da lì. - g_zerbato : RT @LorenaLVilla: La mia vicina di casa ottantenne non apre più le finestre della sua villetta, è convinta che il Covid possa entrare da lì. - LorenaLVilla : La mia vicina di casa ottantenne non apre più le finestre della sua villetta, è convinta che il Covid possa entrare da lì. - sansoneinfo : IL PROF. ANTONIO MARTINO, CHIRURGO OTTANTENNE, VOLONTARIO IN PRIMA LINEA IN UNA STRUTTURA COVID DI MADDALONI. -

Covid, ottantenne in ospedale scrive il diario della sua malattia: lo aiuta la psicologa LA NAZIONE MOLINELLA: Ritrovata dai Carabinieri documentazione sanitaria

Vaccino anti-coronavirus, in Lombardia superate le 100 mila dosi. Una parte conservata "per cautela" per i richiami

13 Gennaio 2021 - Ieri pomeriggio, l’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri di Molinella (BO) ha ricevuto la telefonata di un’anziana con problemi di salute che - Renonews.it ...Con le 17.547 vaccinazioni di ieri superata quota 100 mila dosi inoculate dall'inizio della Fase 1, che si concluderà entro fine febbraio.