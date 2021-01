Covid, oltre mille positivi oggi in Campania: 48 persone decedute (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono più di mille oggi le persone risultate positive al Covid – 19, per la precisione 1.098. A comunicarlo è il bollettino quotidiano dell’Unità di Crisi. Purtroppo si registrano anche 48 deceduti. I tamponi effettuati sono stati14.742. Di seguito il bollettino completo: positivi del giorno: 1.098 di cui: Asintomatici: 1.017 Sintomatici: 81Tamponi del giorno: 14.742 Totale positivi: 202.552 Totale tamponi: 2.180.945 ?Deceduti: 48 (*) Totale deceduti: 3.257 Guariti: 1.379 Totale guariti: 127.035 * 15 deceduti nelle ultime 48 ore e 33 deceduti in precedenza ma registrati? ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 106 Posti letto di degenza ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono più dilerisultate positive al– 19, per la precisione 1.098. A comunicarlo è il bollettino quotidiano dell’Unità di Crisi. Purtroppo si registrano anche 48 deceduti. I tamponi effettuati sono stati14.742. Di seguito il bollettino completo:del giorno: 1.098 di cui: Asintomatici: 1.017 Sintomatici: 81Tamponi del giorno: 14.742 Totale: 202.552 Totale tamponi: 2.180.945 ?Deceduti: 48 (*) Totale deceduti: 3.257 Guariti: 1.379 Totale guariti: 127.035 * 15 deceduti nelle ultime 48 ore e 33 deceduti in precedenza ma registrati? ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 106 Posti letto di degenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre Covid, oltre 643 mila le vaccinazioni fatte finora in Italia - Ultima Ora Agenzia ANSA Anche il vaccino di Moderna è arrivato in Emilia-Romagna: consegnate oggi le prime 7.400 dosi

Le 7.400 dosi sono state inizialmente suddivise tra Parma, Modena, Bologna, Ferrara e ‘Romagna’ – sede Forlì – come sedi logistiche, verranno infatti utilizzate per fare i vaccini nelle strutture soci ...

Covid: in Emilia Romagna altri 66 morti, il totale supera quota 8500

BOLOGNA – Altri 66 morti, sono 8.520 dall’inizio della pandemia di Covid 19. Questo il dato aggiornato dei decessi in Emilia Romagna. Nelle ultime 24 ore anche 1.178 nuovi positivi (totale 195.573), a ...

