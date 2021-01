Covid, oltre 100 mila vaccinati in Campania (prima in Italia): alla Mostra ripartono le somministrazioni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono riprese questa mattina le attività di somministrazione del vaccino al personale sanitario nel centro allestito alla Mostra d’oltremare di Napoli. Nella giornata di ieri sono infatti arrivate in Campania le nuove fiale anti Covid Pfizer-Biontech, 34mila dosi in totale che si sommano a quelle precedentemente inviate alla Regione e già inoculate. Sono 101.145 i vaccini consegnati nei 27 hub della Campania e 78.560 le dosi già somministrate, pari al 77% di quelle disponibili. La Campania si conferma quindi al primo posto tra le Regioni Italiane per questa percentuale, come risulta dai dati presenti sul sito del governo dedicato ai vaccini contro il Covid. Si sono vaccinati ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono riprese questa mattina le attività di somministrazione del vaccino al personale sanitario nel centro allestitod’mare di Napoli. Nella giornata di ieri sono infatti arrivate inle nuove fiale antiPfizer-Biontech, 34dosi in totale che si sommano a quelle precedentemente inviateRegione e già inoculate. Sono 101.145 i vaccini consegnati nei 27 hub dellae 78.560 le dosi già somministrate, pari al 77% di quelle disponibili. Lasi conferma quindi al primo posto tra le Regionine per questa percentuale, come risulta dai dati presenti sul sito del governo dedicato ai vaccini contro il. Si sono...

BOLOGNA – Altri 66 morti, sono 8.520 dall’inizio della pandemia di Covid 19. Questo il dato aggiornato dei decessi in Emilia Romagna. Nelle ultime 24 ore anche 1.178 nuovi positivi (totale 195.573), a ...

La Confederazione Tni - Tutela Nazionale Imprese- che rappresenta oltre 40mila imprenditori del mondo Horeca (bar, ristoranti, alberghi), ha preparato una lettera da inviare ai prefetti per chiedere ...

