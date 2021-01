Covid, nuova stretta sull'Italia: da domenica 9 regioni in arancione e tre rosse. La nuova mappa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mezza Italia potrebbe finire da domenica prossima due liste alte di restrizioni : sono 9 le regioni e province autonome a rischiare l'arancione e tre addirittura il rosso . Quest'ultimo colore, con le ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mezzapotrebbe finire daprossima due liste alte di restrizioni : sono 9 lee province autonome a rischiare l'e tre addirittura il rosso . Quest'ultimo colore, con le ...

E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Ministero della Salute e Protezione Civile. Le vittime ieri erano state 616. Da ieri in Italia sono stati riscontrati 15.774 nuovi ...

Covid. nuovo decreto legge. Ecco la bozza dl, spostamenti tra regioni vietati fino al 5 marzo

ROMA, 13 GEN - Sono vietati gli spostamenti tra le regioni e le province autonome "dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021", salvo quelli "motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necess ...

