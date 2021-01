Covid, nel Regno Unito 47mila contagi e oltre 1.500 morti. Johnson: “Rischio saturazione ospedali”. Negli Usa quasi 4.500 vittime in 24 ore (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mentre nel mondo si moltiplica il numero dei Paesi che introducono o prolungano misure restrittive più stringenti, anche in Cina dove il virus sembrava sconfitto, il Covid continua a diffondersi. Ancora molto alti i contagi in Gran Bretagna, dove la variante inglese del virus continua a diffondersi in tutto il Paese: sono 47.525 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, con ben 1.564 decessi. Numeri che per il primo ministro, Boris Johnson, rappresentano “un Rischio sostanziale” per gli ospedali britannici, sul fronte d’una saturazione di posti letto in terapia intensiva, come ha dichiarato in un’audizione parlamentare in commissione, pur aggiungendo di non essere in grado di “predire” quando questa saturazione possa essere raggiunta. Negli Stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mentre nel mondo si moltiplica il numero dei Paesi che introducono o prolungano misure restrittive più stringenti, anche in Cina dove il virus sembrava sconfitto, ilcontinua a diffondersi. Ancora molto alti iin Gran Bretagna, dove la variante inglese del virus continua a diffondersi in tutto il Paese: sono 47.525 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, con ben 1.564 decessi. Numeri che per il primo ministro, Boris, rappresentano “unsostanziale” per glibritannici, sul fronte d’unadi posti letto in terapia intensiva, come ha dichiarato in un’audizione parlamentare in commissione, pur aggiungendo di non essere in grado di “predire” quando questapossa essere raggiunta.Stati ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Coronavirus nel mondo: Vaticano, Papa Francesco ha ricevuto il vaccino la Repubblica Coronavirus: la Confederazione estende il sostegno fornito con i programmi per i casi di rigore

Le patologie dermatologiche croniche al tempo di Covid-19

Un incontro per fare il punto sulla difficoltà che deve affrontare chi è affetto da queste patologie per poter ottenere una vera continuità di cura ...

