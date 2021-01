Covid, negli Usa quasi 4.500 morti in 24 ore. In Germania i decessi tornano sopra quota mille. Austria, ingresso solo con registrazione online (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mentre nel mondo si moltiplica il numero dei Paesi che introducono o prolungano misure restrittive più stringenti, anche in Cina dove il virus sembrava sconfitto, il Covid continua a diffondersi. negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore quasi 4.500 persone hanno perso la vita a causa di complicanze legate al coronavirus: si tratta di un nuovo record negativo, visto che è la prima volta che il numero delle vittime giornaliere sfonda il muro delle 4mila. Sono invece 235mila i nuovi casi confermati dalla Johns Hopkins negli Usa, dove circa 131mila persone sono ricoverate per Covid. Ieri Angela Merkel ha avvertito che il lockdown duro potrà proseguire almeno per altri due mesi. Oggi i dati del Robert Koch Institute, l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mentre nel mondo si moltiplica il numero dei Paesi che introducono o prolungano misure restrittive più stringenti, anche in Cina dove il virus sembrava sconfitto, ilcontinua a diffondersi.Stati Uniti nelle ultime 24 ore4.500 persone hanno perso la vita a causa di complicanze legate al coronavirus: si tratta di un nuovo record negativo, visto che è la prima volta che il numero delle vittime giornaliere sfonda il muro delle 4mila. Sono invece 235mila i nuovi casi confermati dalla Johns HopkinsUsa, dove circa 131mila persone sono ricoverate per. Ieri Angela Merkel ha avvertito che il lockdown duro potrà proseguire almeno per altri due mesi. Oggi i dati del Robert Koch Institute, l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia in ...

