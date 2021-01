Covid | Moderna avvia la sperimentazione per il vaccino in età pediatrica

Leggi su dire

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – A due settimane dall’inizio delle vaccinazioni anti Covid-19, che hanno coinvolto a oggi più di 800 mila adulti in Italia, sono cominciati gli studi clinici per testare il vaccino in età pediatrica. Attualmente i due vaccini autorizzati in Europa dall’Ema sono quelli di Pfizer/BioNTech e di Moderna. Il primo non può essere iniettato a bambini e ragazzi al di sotto dei 16 anni e il secondo ai minori di 18. Le due aziende, dopo aver avviato il reclutamento per la sperimentazione su pazienti a partire dai 12 anni, hanno dato il via agli studi. Come riporta il sito americano Motherly, “Houston è una delle 20 città degli Stati Uniti in cui gli adolescenti sono in grado di prendere parte allo studio sui vaccini di Moderna”. La scorsa settimana, il Texas Center for Drug Development ha celebrato la prima dose somministrata a un ragazzo volontario con un post su Linkedin. “I volontari saranno monitorati per 13 mesi– ha dichiarato al notiziario KHOU 11 News Sarah Hasan, ricercatrice del DM Clinical Research del Texas- e sosterranno diverse visite di follow-up con i medici“.