Covid, Massimo Galli: “Siamo tornati alla situazione di marzo” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Intervistato da La Stampa, l’infettivologo Massimo Galli ha parlato della crisi sanitaria che sta attraversando l’Italia e dei problemi della politica. MIGUEL MEDINA/AFP via Getty ImagesIl quadro che emerge dalle recenti dichiarazioni di Massimo Galli è preoccupante. L’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, in un’intervista rilasciata alla Stampa, si è lasciato andare ad alcune considerazioni in merito al periodo complicato che sta attraversando il Paese. Secondo lo scienziato, nonostante durante la seconda ondata del virus l’organizzazione sia stata migliore, sul fronte dell’emergenza sanitaria l’Italia è tornata alla situazione dello scorso marzo. “Il numero dei ricoveri è simile e ci sono stati 43mila morti”, ha sottolineato. ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Intervistato da La Stampa, l’infettivologoha parlato della crisi sanitaria che sta attraversando l’Italia e dei problemi della politica. MIGUEL MEDINA/AFP via Getty ImagesIl quadro che emerge dalle recenti dichiarazioni diè preoccupante. L’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, in un’intervista rilasciataStampa, si è lasciato andare ad alcune considerazioni in merito al periodo complicato che sta attraversando il Paese. Secondo lo scienziato, nonostante durante la seconda ondata del virus l’organizzazione sia stata migliore, sul fronte dell’emergenza sanitaria l’Italia è tornatadello scorso. “Il numero dei ricoveri è simile e ci sono stati 43mila morti”, ha sottolineato. ...

