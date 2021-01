Covid Liguria, il bollettino coronavirus di oggi. Salgono i positivi, scendono i ricoveri (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Sono 395 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Liguria nelle ultime 24 ore con 4.442 tamponi e 2.284 test antigenici rapidi. Il totale dei casi liguri da inizio emergenza è dunque ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Sono 395 i nuovi casi dità al-19 registrati innelle ultime 24 ore con 4.442 tamponi e 2.284 test antigenici rapidi. Il totale dei casi liguri da inizio emergenza è dunque ...

Miti_Vigliero : RT @BJLiguria: Bollettino Covid, in Liguria 395 nuovi casi, 18 decessi - - BJLiguria : Bollettino Covid, in Liguria 395 nuovi casi, 18 decessi - - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sicilia e della #Liguria #Coronavirus #Covid_19 - Marcel_Bel89 : Covid: in Liguria 395 nuovi contagi, in calo i ricoverati - qn_lanazione : Covid Liguria, il bollettino coronavirus di oggi. Salgono i positivi, scendono i ricoveri #13gennaio #covid… -