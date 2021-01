Covid, la variante italiana è ‘sorella’ di quella inglese (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La variante italiana del virus Covid-19 isolato a Brescia lo scorso agosto è ‘sorella’ della variante inglese: discendono infatti entrambe da un antenato comune, ma le loro strade evolutive si… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ladel virus-19 isolato a Brescia lo scorso agosto èdella: discendono infatti entrambe da un antenato comune, ma le loro strade evolutive si… L'articolo proviene da MeteoWeek.

TgLa7 : #Covid: Johnson, ospedali a rischio saturazione in Gb. Premier denuncia inoltre timori per nuova 'variante brasiliana' - VittorioSgarbi : #covid Più che la variante inglese, mi preoccupa la variante di Rignano sull’Arno. Spero che Renzi metta una parola… - Adnkronos : #Covid, #Crisanti: 'Variante Gb in #Veneto? Se vero bloccare tutto' - Lisa_Salustri : RT @Ansa_Fvg: Covid: ricercatori, esclusa a oggi 'variante inglese' in Fvg. Risultato di nuovi sequenziamenti. 'Ora non abbassare guardia'… - Profilo3Marco : RT @mattinodinapoli: Vaccino Covid, Pfizer: «É efficace anche contro variante inglese e sudafricana» -