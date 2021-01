Covid, la Nba valuta lo stop o una nuova bolla Rinviata Boston-Orlando (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si gioca nella Nba, ma molti club cominciano a fare i conti con il Covid e con atleti costretti a rimanere fuori. Si pensa a uno stop di una decina di giorni o anche alla possibilità, come accadde in ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si gioca nella Nba, ma molti club cominciano a fare i conti con ile con atleti costretti a rimanere fuori. Si pensa a unodi una decina di giorni o anche alla possibilità, come accadde in ...

SkySportNBA : NBA, i giocatori positivi al coronavirus squadra per squadra - BasketUniverso : Joel Embiid è ancora furioso per le incoerenti decisioni dell'NBA sulla cancellazione dei match causa COVID-19 - ilNonnoSimpson : RT @dchinellato: Se Kyrie avesse davvero partecipato ad una festa in famiglia con più di 15 persone, avrebbe violato il protocollo #NBA ant… - dchinellato : Se Kyrie avesse davvero partecipato ad una festa in famiglia con più di 15 persone, avrebbe violato il protocollo… - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, i giocatori positivi al coronavirus squadra per squadra -