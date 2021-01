Covid, la mappa dei contagi in Irpinia: il bollettino dell’Asl di Avellino (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.003 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 34 persone: – 1, residente nel comune di Atripalda; – 3, residenti nel comune di Avellino; – 2, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 1, residente nel comune di Carife; – 8, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico; – 1, residente nel comune di Flumeri; – 1, residente nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Montecalvo Irpino; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 3, residenti nel comune di Montemiletto; – 1, residente nel comune di Montoro; – 2, residenti nel comune di Moschiano; – 1, residente nel comune di Pago Vallo Lauro; – 1, residente nel comune di Pratola Serra; – 4, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina; – 1, residente nel ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.003 tamponi effettuati sono risultate positive al34 persone: – 1, residente nel comune di Atripalda; – 3, residenti nel comune di; – 2, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 1, residente nel comune di Carife; – 8, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico; – 1, residente nel comune di Flumeri; – 1, residente nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Montecalvo Irpino; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 3, residenti nel comune di Montemiletto; – 1, residente nel comune di Montoro; – 2, residenti nel comune di Moschiano; – 1, residente nel comune di Pago Vallo Lauro; – 1, residente nel comune di Pratola Serra; – 4, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina; – 1, residente nel ...

sole24ore : #Covid, l'Italia a un passo dalle 800mila vaccinazioni - Il #vaccino anti #covid in Italia in tempo reale. La mappa… - infoitinterno : La mappa dei contagi Covid in Sicilia il 12 gennaio - koku_turtle : @sruotolo1 Se fosse giunta al suo naturale termine la legislatura ci troverebbe qualcosa di sbagliato nell'andare a… - NicoBazzoli : Mappa Covid-19 - Comuni marchigiani Da qualche giorno la @RegioneMarcheIT ha messo a disposizione i dati sui conta… - Brontolo2013 : @LorenzoCast89 @thewaterflea -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mappa Da Sulmona a San Vittore, la mappa dei contagi dietro le sbarre Il Sole 24 ORE Due mascherine sono meglio di una? Cosa dicono gli esperti

Come dimostrato da molteplici studi, le mascherine rappresentano una misura cardine per spezzare la catena dei contagi da coronavirus SARS-CoV-2, e ...

Coronavirus Marsica, 162 casi da inizio anno e 10 morti: la mappa dei Comuni aggiornata

Avezzano. Dall’inizio dell’anno sono state contagiate 162 persone in tutta la Marsica concentrate prevalentemente ad Avezzano, Tagliacozzo e Luco. Un dato che mostra un calo complessivo dei casi ris ...

Come dimostrato da molteplici studi, le mascherine rappresentano una misura cardine per spezzare la catena dei contagi da coronavirus SARS-CoV-2, e ...Avezzano. Dall’inizio dell’anno sono state contagiate 162 persone in tutta la Marsica concentrate prevalentemente ad Avezzano, Tagliacozzo e Luco. Un dato che mostra un calo complessivo dei casi ris ...