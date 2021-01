Covid Italia, Sistema Impresa: "Ristoratori al limite sopravvivenza, subito riapertura" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (LabItalia) - Nelle regioni Italiane dilaga la protesta #ioapro1501 che riunisce migliaia di Ristoratori che hanno deciso di riaprire locali e ristoranti nonostante lo stop imposto dal governo. Un esito che le associazioni di categoria, a partire dalla confederazione Sistema Impresa che rappresenta 160mila micro e piccole aziende del terziario in tutta Italia, hanno cercato di prevenire ma come, spiega il presidente di SI Berlino Tazza, in assenza di una posizione costruttiva da parte del governo, “non è stato possibile evitare”. “Bisogna innanzitutto capire - continua il presidente Tazza - per quale ragione moltissimi imprenditori onesti decidano, a un certo punto, di riaprire l'attività e non rispettare i divieti del governo. Non stiamo parlando di delinquenti incalliti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Lab) - Nelle regionine dilaga la protesta #ioapro1501 che riunisce migliaia diche hanno deciso di riaprire locali e ristoranti nonostante lo stop imposto dal governo. Un esito che le associazioni di categoria, a partire dalla confederazioneche rappresenta 160mila micro e piccole aziende del terziario in tutta, hanno cercato di prevenire ma come, spiega il presidente di SI Berlino Tazza, in assenza di una posizione costruttiva da parte del governo, “non è stato possibile evitare”. “Bisogna innanzitutto capire - continua il presidente Tazza - per quale ragione moltissimi imprenditori onesti decidano, a un certo punto, di riaprire l'attività e non rispettare i divieti del governo. Non stiamo parlando di delinquenti incalliti ...

Agenzia_Ansa : #Milano, occupato il liceo Manzoni. I genitori: 'Siamo d'accordo con questa azione'. Blitz degli studenti contro la… - Agenzia_Ansa : Con le 507 vittime delle ultime 24 ore l'Italia supera la soglia degli 80 mila morti per il #Covid-19, secondo i da… - MediasetTgcom24 : Covid, arrivato in Italia il primo carico di vaccini di Moderna #coronavirusitalia - gianlucac1 : E caduto il Governo e tutti quelli che dicono che 'INSOMMA.....la politica in Italia ha uno spazio ipertrofico!!!… - PoliticaNewsNow : Covid: Occhionero (Iv), 'Improponibile paragone Conte morti Italia-Germania' -