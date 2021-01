Covid Italia, bollettino oggi 13 gennaio: 15.774 nuovi casi e 507 morti. Vittime oltre quota 80mila. Tasso di positività al 9% (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Coronavirus Italia, il bollettino di oggi mercoledì 13 gennaio 2021. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 15.774 (14.242 ieri), i morti 507 (616 ieri). Con... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Coronavirus, ildimercoledì 132021. Nelle ultime 24 ore icontagi sono stati 15.774 (14.242 ieri), i507 (616 ieri). Con...

Agenzia_Ansa : #Milano, occupato il liceo Manzoni. I genitori: 'Siamo d'accordo con questa azione'. Blitz degli studenti contro la… - Agenzia_Ansa : Con le 507 vittime delle ultime 24 ore l'Italia supera la soglia degli 80 mila morti per il #Covid-19, secondo i da… - MediasetTgcom24 : Covid, arrivato in Italia il primo carico di vaccini di Moderna #coronavirusitalia - monicabi5 : Bollettino Coronavirus Italia, oggi 15.774 contagi e 507 morti per Covid: i dati di mercoledì 13 gennaio - gianlucac1 : E caduto il Governo e tutti quelli che dicono che 'INSOMMA.....la politica in Italia ha uno spazio ipertrofico!!!… -