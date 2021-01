Covid, in Spagna nuovo record di casi nelle ultime 24 ore (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Spagna ha registrato un record di 38.869 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, ha annunciato il governo questa sera, segnando il più alto aumento in un solo giorno di infezioni dall'inizio della ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Laha registrato undi 38.869 nuovidi24 ore, ha annunciato il governo questa sera, segnando il più alto aumento in un solo giorno di infezioni dall'inizio della ...

La Spagna ha registrato un record di 38.869 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, ha annunciato il governo questa sera, segnando il più alto aumento in un solo giorno di ...

Covid, negli Usa quasi 4.500 morti in 24 ore. In Germania i decessi tornano sopra quota mille

Sono 38.869 i casi nelle ultime 24 ore in Spagna che ha registrato così il più alto picco giornaliero di infezioni dall'inizio della pandemia superando i 25.595 positivi registrati il 30 ottobre.

La Spagna ha registrato un record di 38.869 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, ha annunciato il governo questa sera, segnando il più alto aumento in un solo giorno di infezioni dall'inizio della pandemia.