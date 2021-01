Covid in Lombardia: il bollettino di oggi 13 gennaio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Milano, 13 gennaio 2021 - Alla vigilia del vertice convocato dal ministro Francesco Boccia con regioni, Anci e Upi (in programma domani alle 9.30) per fare il punto sul piano vaccini e nuovo Dpcm c'è ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Milano, 132021 - Alla vigilia del vertice convocato dal ministro Francesco Boccia con regioni, Anci e Upi (in programma domani alle 9.30) per fare il punto sul piano vaccini e nuovo Dpcm c'è ...

RegLombardia : #LNews A fronte di 15.964 tamponi effettuati, sono 1.146 i nuovi positivi (7,1%). I guariti/dimessi sono 1.184 ????… - matteosalvinimi : Il governo dovrà spiegare in Parlamento perché il cosiddetto 'super commissario' Arcuri abbia inviato a Regione Lom… - DaniloToninelli : Centrodestra lombardo ultimo in tutto: regione con più morti da Covid-19, tra le regioni che hanno fatto meno vacci… - ItaliaCovid19 : Drive-in per tamponi anti-Covid presso sedi di ParkinGo in #Lombardia, #Toscana e #Sardegna con prenotazione online… - infoitinterno : Vaccini anti Covid, Fontana: Lombardia prima per somministrazioni giornaliere -