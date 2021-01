Covid, in Italia superati gli 80mila morti dall'inizio della pandemia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono 507 i morti per coronavirus in Italia. Oggi quindi è stata superata la soglia delle 80mila vittime in Italia dall’inizio della pandemia. Sono 15774, invece, i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 9%, con 175.429 tamponi processati. Ieri i positivi erano stati 14.242, i morti 616, il tasso di positività invece si attestava al 10,3% e i tamponi processati erano 141.641. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono 507 iper coronavirus in. Oggi quindi è stata superata la soglia dellevittime in. Sono 15774, invece, i nuovi casi diregistrati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 9%, con 175.429 tamponi processati. Ieri i positivi erano stati 14.242, i616, il tasso di positività invece si attestava al 10,3% e i tamponi processati erano 141.641.

