Covid, il ministro Speranza: "Emergenza fino al 30 aprile, nei prossimi mesi sarà tutto più complicato" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un appello accorato nel quale chiede sostegno e unità per affrontare l'Emergenza Covid 19. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa alla Camera sulle misure anti-Covid, mercoledì 13 gennaio si è rivolto al Parlamento e al Paese. "Nei prossimi mesi sarà tutto terribilmente complicato, teniamo fuori dalla battaglia politica la salute degli italiani, sarebbe errore imperdonabile rallentare a pochi metri dal traguardo, nell'ultimo miglio", ha esordito il ministro Speranza che ha anche accennato alle misure del nuovo Dpcm, affermando che "è intenzione del Governo confermare il divieto di spostamento anche tra Regioni in zona gialla e vietare l'asporto dopo le 18 dai bar ..."

