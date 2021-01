Covid Germania, 19.600 casi in 24 ore (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) - In Germania sono più di 19.600 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore e sono 1.060 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione. Lo rende noto il Robert Koch Institute, l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia in Germania. Sale così a 1.953.426 il totale dei positivi in Germania, dove 42.637 persone sono decedute. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) - Insono più di 19.600 i nuovidi coronavirus registrati nelle ultime 24 ore e sono 1.060 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione. Lo rende noto il Robert Koch Institute, l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia in. Sale così a 1.953.426 il totale dei positivi in, dove 42.637 persone sono decedute.

RaffaeleFitto : Quello che sta accadendo fra #Renzi e #Conte è imbarazzante, ma se @FratellidItalia chiede di andare a votare è IRR… - M5S_Europa : ???? L'#Italia è prima in #UE nella campagna di somministrazione del #vaccino anti Covid-19. Le polemiche sui ritardi… - petergomezblog : Covid, la Francia prolunga le chiusure fino a fine gennaio. Gran Bretagna e Germania oltre i mille decessi in 24 or… - donnadimezzo : @marcoregni @CostHermanin @matteorenzi mah, attualmente la Germania ha il doppio della nostra mortalità per covid e… - Hina__Rang : RT @Adnkronos: #Covid #Germania, 19.600 casi in 24 ore -