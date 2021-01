Covid, da ieri altri 15.774 nuovi contagi e 507 vittime. Aumentano intanto i guariti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Situazione ancora abbastanza stabile sotto il profilo dell’emergenza sanitaria, con 175.429 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, a fronte di 15.774 nuovi contagi registrati. Inoltre, spiega ancora il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, attualmente in Italia i positivi (non necessariamente ‘malati’), sono 564.774. Dopo diversi giorni di ‘relativa normalità’, la Lombardia è tornata ad essere la regione più colpita, con 2.245 casi in più. Seguono poi sette regioni oltre i mille casi, come la Sicilia (1.969), il Veneto (1.884), il Lazio (1.612), l’Emilia Romagna (1.178), la Campania (1-098), la Puglia (1.082), ed il Piemonte (1.009). Nel frattempo abbiamo purtroppo superato gli 80mila decessi dall’inizio dell’emergenza (precisamente sono 80.326), con le 507 vittime registrate nelle ultime 24 ore. Sono tornati a ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Situazione ancora abbastanza stabile sotto il profilo dell’emergenza sanitaria, con 175.429 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, a fronte di 15.774registrati. Inoltre, spiega ancora il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, attualmente in Italia i positivi (non necessariamente ‘malati’), sono 564.774. Dopo diversi giorni di ‘relativa normalità’, la Lombardia è tornata ad essere la regione più colpita, con 2.245 casi in più. Seguono poi sette regioni oltre i mille casi, come la Sicilia (1.969), il Veneto (1.884), il Lazio (1.612), l’Emilia Romagna (1.178), la Campania (1-098), la Puglia (1.082), ed il Piemonte (1.009). Nel frattempo abbiamo purtroppo superato gli 80mila decessi dall’inizio dell’emergenza (precisamente sono 80.326), con le 507registrate nelle ultime 24 ore. Sono tornati a ...

