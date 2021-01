Covid, Boris Johnson: “Terapie intensive a serio rischio saturazione” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il premier Boris Johnson avverte: gli ospedali in Gran Bretagna a rischio saturazione. Cresce la paura per il Covid La situazione relativa al Covid continua ad essere parecchio preoccupante anche in Gran Bretagna, dove i numeri continuano a salire di giorno in giorno. La variante inglese ha portato ad un nuovo boom di contagi, che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il premieravverte: gli ospedali in Gran Bretagna a. Cresce la paura per ilLa situazione relativa alcontinua ad essere parecchio preoccupante anche in Gran Bretagna, dove i numeri continuano a salire di giorno in giorno. La variante inglese ha portato ad un nuovo boom di contagi, che L'articolo proviene da Inews.it.

davide_tommasin : RT @GiovaQuez: L'impennata di contagi nel Regno Unito comporta ormai 'un rischio sostanziale' per gli ospedali britannici, sul fronte della… - LucaUxxx : RT @GiovaQuez: L'impennata di contagi nel Regno Unito comporta ormai 'un rischio sostanziale' per gli ospedali britannici, sul fronte della… - Ruffino_Lorenzo : RT @GiovaQuez: L'impennata di contagi nel Regno Unito comporta ormai 'un rischio sostanziale' per gli ospedali britannici, sul fronte della… - GiovaQuez : L'impennata di contagi nel Regno Unito comporta ormai 'un rischio sostanziale' per gli ospedali britannici, sul fro… - darioricci1292 : RT @sigeardo: UK Covid live: 24/7 vaccination centres 'coming soon'. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Boris Covid, Boris Johnson «viola» le restrizioni e si allontana in bicicletta: polemica sul premier Il Messaggero Covid, Johnson: ‘Ospedali a rischio saturazione in Gb’

L’impennata di contagi da Covid alimentata nel Regno Unito in particolare dalla cosiddetta variante inglese del virus comporta ormai “un rischio sostanziale” per gli ospedali britannici, sul fronte d’ ...

1.564 vittime per Covid-19: record (in negativo) per il Regno Unito

Numeri impressionanti giungono dal quotidiano bollettivo emanato dal governo sulla situazione pandemica nel Regno Unito: 47.525 contagi e ben 1.564 vittime connesse al coronavirus. Si tratta di una si ...

L’impennata di contagi da Covid alimentata nel Regno Unito in particolare dalla cosiddetta variante inglese del virus comporta ormai “un rischio sostanziale” per gli ospedali britannici, sul fronte d’ ...Numeri impressionanti giungono dal quotidiano bollettivo emanato dal governo sulla situazione pandemica nel Regno Unito: 47.525 contagi e ben 1.564 vittime connesse al coronavirus. Si tratta di una si ...