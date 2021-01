Covid | bollettino | ancora in calo il rapporto positivi-tamponi 7 | 4% Accertati 1 098 casi su 14 742 tamponi Deceduti in 48 15 nelle ultime 48 ore

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Continua a scendere, anche se di poco, iltra. Secondo ildel giorno diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania iltrae test è pari oggi a 7,4%, ieri era 7,5%, due giorni fa 10,5%. Idel giorno sono 1.098, di cui 1.017 asintomatici e 81 sintomatici, su 14.742. Il totaleè di 202.552 su un numero complessivo didi 2.180.945. ?in 48, 1548 ore e 33in precedenza ma registrati? ieri?. Il totale delle vittime in Campania è ora di 3.257. Guariti del giorno 1.379, totale guariti ...

Con le 507 vittime delle ultime 24 ore l’Italia supera la soglia degli 80 mila morti per il Covid-19, secondo i dati del ministero della Salute. Sono esattamente 80.326. Sono 15 ...ROMA (ITALPRESS) – Crescono i nuovi casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati sono 15.774 (in aumento rispetto ai 14.242 di ieri). Crescita che dipende pure dall’aumento de ...