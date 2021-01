Covid, allarme terapie intensive: in nove regioni superata soglia critica del 30%. Ecco quali sono: dalle Marche al Piemonte (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le terapie intensive occupate da pazienti Covid tornano, a livello nazionale, sopra la soglia d'allerta del 30%, attestandosi al 31%, l'1% in più rispetto a 7 giorni fa. Cresce... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Leoccupate da pazientitornano, a livello nazionale, sopra lad'allerta del 30%, attestandosi al 31%, l'1% in più rispetto a 7 giorni fa. Cresce...

RaiNews : Novecento #migranti ospitati in tende dell'esercito, in migliaia ancora dormono nei boschi o in rifugi di fortuna.… - Agenzia_Ansa : L'allarme di #Fontana: 'La #Lombardia si sta avviando alla zona rossa' #Covid #ANSA @FontanaPres… - Tg3web : I vaccini anti-covid fanno gola alla ciminalità organizzata. Che punta ad infiltrarsi nella distribuzione, secondo… - ArmandaGelsomin : RT @Agenzia_Ansa: Allarme di #Merkel, altre 8-10 settimane di misure dure #Covid #ANSA - StefaniaFalone : Covid, allarme terapie intensive: in nove regioni superata soglia critica del 30%. Ecco quali sono: dalle Marche al… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme Covid, allarme terapie intensive: in nove regioni superata soglia critica del 30%. Ecco quali sono: dalle Marche al Piemonte Il Messaggero Scoperti 47 ‘furbetti’ del reddito di cittadinanza nel Ragusano, percepiti illegalmente oltre 460mila euro

Dodici indagati sarebbero abituali giocatori sulle piattaforme di gioco on-line, arrivando a scommettere addirittura centinaia di migliaia di euro, utilizzando fonti di reddito evidentemente occultate ...

“Vogliamo tornare a lavorare”, ristoratori bloccano il traffico in autostrada

In Campania un gruppo di ristoratori, baristi e fornitori ha bloccato un tratto dell'autostrada Napoli - Roma. I moviti della protesta. L'articolo “Vogliamo tornare a lavorare”, ristoratori bloccano i ...

Dodici indagati sarebbero abituali giocatori sulle piattaforme di gioco on-line, arrivando a scommettere addirittura centinaia di migliaia di euro, utilizzando fonti di reddito evidentemente occultate ...In Campania un gruppo di ristoratori, baristi e fornitori ha bloccato un tratto dell'autostrada Napoli - Roma. I moviti della protesta. L'articolo “Vogliamo tornare a lavorare”, ristoratori bloccano i ...