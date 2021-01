Covid, 2.245 nuovi positivi in Lombardia Quasi 32 mila tamponi. Bergamo: 118 casi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) I dati del 13 gennaio nel bollettino della Regione. Il rapporto positivi/tamponi è al 7%. Le vittime sono 51. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) I dati del 13 gennaio nel bollettino della Regione. Il rapportoè al 7%. Le vittime sono 51.

LuigiF97101292 : RT @Affaritaliani: Covid, in Lombardia 2.245 nuovi casi Rapporto di positività scende al 7% - Affaritaliani : Covid, in Lombardia 2.245 nuovi casi Rapporto di positività scende al 7% - occhio_notizie : Sono 2.245 i nuovi casi di #Covid_19 registrati nelle ultime 24 in #Lombardia, su 31.880 tamponi effettuati. Il… - lecco_notizie : Covid. 2.245 i nuovi positivi in Lombardia (7%), +89 a Lecco - anna_mitica : RT @lucarango88: ??#Lombardia #Covid_19 #13gennaio Casi +2.245 (505.637 +0,45%) Deceduti +51 (25.954 +0,20%) Guariti +1.646 (424.720 +0,39%… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 245 Covid Lombardia, il bollettino di oggi 13 gennaio: 2.245 contagi e 51 morti Fanpage.it Coronavirus, il bollettino di oggi 13 dicembre in Lombardia: 2.245 nuovi positivi e 51 morti

Nelle terapie intensive calano di 4 le presenze (462 i pazienti attuali), mentre nei reparti Covid aumentano di 10 (3.651 i pazienti attualmente ricoverati). i Consigli.it sceglie e raccomanda in ...

Coronavirus, 15.774 nuovi casi con 175.420 tamponi e altri 507 morti

Sono 15.774 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 507: dall'inizio della pandemia i morti sono stati più di 80mila ...

Nelle terapie intensive calano di 4 le presenze (462 i pazienti attuali), mentre nei reparti Covid aumentano di 10 (3.651 i pazienti attualmente ricoverati). i Consigli.it sceglie e raccomanda in ...Sono 15.774 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 507: dall'inizio della pandemia i morti sono stati più di 80mila ...