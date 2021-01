Covid-19, Speranza: Governo prorogherà stato emergenza al 30 aprile (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha presentato alla Camera le ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Non ha nascosto le difficoltà spiegando che le prossime settimane e mesi saranno difficilissimi, per questo bisogna fare nuovi sforzi ma ha voluto anche lanciare un messaggio di responsabilità invitando a tenere fuori e lontana dalla battaglia politica la salute degli italiani."Mi rivolgo a maggioranza e opposizione: siamo all'ultimo miglio, a un passaggio delicato e decisivo per vincere finalmente questa lunga e difficile battaglia contro questo nemico invisibile. Adesso ancora di più che in altre fasi dell'emergenza serve uno sforzo unitario, una leale collaborazione a Roma come in tutte le Regioni".Poi è passato a spiegare le misure per contenere la pandemia. "Quando tutti i parametri ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il ministro della Salute, Roberto, ha presentato alla Camera le ulteriori misure per fronteggiare l'da-19. Non ha nascosto le difficoltà spiegando che le prossime settimane e mesi saranno difficilissimi, per questo bisogna fare nuovi sforzi ma ha voluto anche lanciare un messaggio di responsabilità invitando a tenere fuori e lontana dalla battaglia politica la salute degli italiani."Mi rivolgo a maggioranza e opposizione: siamo all'ultimo miglio, a un passaggio delicato e decisivo per vincere finalmente questa lunga e difficile battaglia contro questo nemico invisibile. Adesso ancora di più che in altre fasi dell'serve uno sforzo unitario, una leale collaborazione a Roma come in tutte le Regioni".Poi è passato a spiegare le misure per contenere la pandemia. "Quando tutti i parametri ...

Agenzia_Ansa : Lo stato d'emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 30 aprile. Lo si apprende da fonti di governo a… - Agenzia_Ansa : #Emergenza #pandemia, si punta a prorogare lo stato di emergenza fino al 30 aprile. Il #Cdm sul #Covid è previsto q… - Corriere : Speranza: «Covid ha giorni contati ma non abbiamo ancora vinto» - abruzzoweb : COVID: STATO DI EMERGENZA FINO A 30 APRILE, DIVIETO ASPORTO DA LOCALI DOPO ORE 18 - razorblack66 : RT @Adri19510: MA TANTO AL MINISTRO DELLA SPERANZA ' SALUTE' NON INTERESSA, LUI VUOLE TUTTI VACCINATI !!!! -