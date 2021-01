Covid 19, picco di contagi a Palermo. Orlando: “Palermo zona rossa urgente e non rinviabile” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono 10.347 i positivi a Palermo, pari a oltre 15 persone contagiate ogni mille abitanti. Un dato, riferito ieri sera dall’Asp e il più alto finora registrato, destinato probabilmente a crescere, visto l’andamento della curva dei contagi e che risulta essere ancora più drammatico alla luce di un evidente incremento della mortalità totale che si Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono 10.347 i positivi a, pari a oltre 15 personeate ogni mille abitanti. Un dato, riferito ieri sera dall’Asp e il più alto finora registrato, destinato probabilmente a crescere, visto l’andamento della curva deie che risulta essere ancora più drammatico alla luce di un evidente incremento della mortalità totale che si

fattoquotidiano : Il calcio tradizionale sta morendo, lo dicono i dati: giovani in crisi di affezione e audience tv a picco. Ultimo c… - TgLa7 : ??#Covid nuovo picco in #Gb: oltre 1000 morti e 62000 contagi. Infettato 2% popolazione, a Londra addirittura una pe… - GiornaleLORA : Palermo Covid 19, picco di contagi a Palermo. VIDEO Orlando: “Palermo zona rossa urgente e non rinviabile” - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #Cronaca Covid, picco di contagi a Palermo. Orlando: “Zona rossa subito per evitare una catastr… - radiondadurto : GRAN BRETAGNA: PICCO DI CONTAGI E VITTIME A CAUSA DEL COVID 19. SERVIZI SANITARI ALLO STREMO -

Ultime Notizie dalla rete : Covid picco Covid Veneto, bollettino oggi 12 gennaio 2021: nuovo picco di morti (161). Zaia: «Ma la curva contagi sta calando» Il Messaggero Covid 19, picco di contagi a Palermo. Orlando: “Palermo zona rossa urgente e non rinviabile”

Sono 10.347 i positivi a Palermo, pari a oltre 15 persone contagiate ogni mille abitanti. Un dato, riferito ieri sera dall’Asp e il più alto finora registrato, destinato probabilmente a crescere, vist ...

Ultimi della classeCala la produzione industriale: l’Italia tra le peggiori in Europa

Il nostro Paese fa registrare una delle performance più preoccupanti tra gli Stati membri dell’eurozona. A novembre l’andamento dell’industria diminuisce dell’1,4%, in Francia la riduzione si ferma a ...

Sono 10.347 i positivi a Palermo, pari a oltre 15 persone contagiate ogni mille abitanti. Un dato, riferito ieri sera dall’Asp e il più alto finora registrato, destinato probabilmente a crescere, vist ...Il nostro Paese fa registrare una delle performance più preoccupanti tra gli Stati membri dell’eurozona. A novembre l’andamento dell’industria diminuisce dell’1,4%, in Francia la riduzione si ferma a ...