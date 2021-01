Covid-19, Papa Francesco ha fatto il vaccino (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCittà del Vaticano – Papa Francesco si è vaccinato contro il Covid-19. A riportare la notizia sono i media argentini. Secondo la stampa sudamericana, al pontefice sarebbe stata iniettata la prima dose del vaccino Pfizer-BionTech. Una notizia che non ha trovato conferma ufficiale dalla Santa Sede che si è limitata ad annunciare l’inizio delle vaccinazioni in Vaticano a partire da questa mattina. Nessun riferimento a Papa Francesco, come invece riportato dai giornali argentini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCittà del Vaticano –si è vaccinato contro il-19. A riportare la notizia sono i media argentini. Secondo la stampa sudamericana, al pontefice sarebbe stata iniettata la prima dose delPfizer-BionTech. Una notizia che non ha trovato conferma ufficiale dalla Santa Sede che si è limitata ad annunciare l’inizio delle vaccinazioni in Vaticano a partire da questa mattina. Nessun riferimento a, come invece riportato dai giornali argentini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

