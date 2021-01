Costruzioni | innovation voucher alle Pmi | fino a 5mila euro per progetti innovativi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Al via i Metabuilding Seeds, la nuova misura a disposizione delle Pmi per sostenere un progetto di innovazione o una nuova idea che abbiano un impatto sul settore delle. I, con un valore massimo di 5.000, possono essere utilizzati per finanziare o cofinanziare il supporto esterno da parte di esperti tecnici, legali, finanziari e imprenditoriali. Il bando è rivolto a piccole e medie imprese legalmente registrate in uno dei sei paesi target di Metabuilding: Austria, Francia, Ungheria, Italia, Portogallo e Spagna. Le imprese devono provenire da uno dei seguenti settori: Construction, Digital Industry, Additive Manufacturing, Nature-Based Solutions, Circularity & Recycling. I fornitori di servizi Seed possono essere istituzioni, consulenti, aziende, ...