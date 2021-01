Così Putin vuole conquistare l’America Latina. Col vaccino Sputnik V (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Continua la polemica in Argentina per i presunti effetti collaterali del vaccino russo Sputnik V. Il ministero della Sanità e la Commissione Nazionale di Sicurezza del vaccino argentino hanno confermato ieri che è aumentata la percentuale di pazienti in cui si sono verificati effetti avversi alla prima dosi del vaccino (da 2,7% a 3,85%). Tuttavia, il 99,3% di questi effetti sono stati “lievi” o “moderati”. Per il ministro della Sanità argentino, Ginés González García, è stata creata “una campagna di fake news e di paura” per danneggiare l’immagine del piano di vaccino, per cui ha condannato le “informazioni false pubblicate sui media e social network”. Secondo il quotidiano El Clarín, ad oggi 89.576 argentini sono stati vaccinati contro il Covid-19 con Sputnik V, e il Paese ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Continua la polemica in Argentina per i presunti effetti collaterali delrussoV. Il ministero della Sanità e la Commissione Nazionale di Sicurezza delargentino hanno confermato ieri che è aumentata la percentuale di pazienti in cui si sono verificati effetti avversi alla prima dosi del(da 2,7% a 3,85%). Tuttavia, il 99,3% di questi effetti sono stati “lievi” o “moderati”. Per il ministro della Sanità argentino, Ginés González García, è stata creata “una campagna di fake news e di paura” per danneggiare l’immagine del piano di, per cui ha condannato le “informazioni false pubblicate sui media e social network”. Secondo il quotidiano El Clarín, ad oggi 89.576 argentini sono stati vaccinati contro il Covid-19 conV, e il Paese ...

